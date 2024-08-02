الوزير حماد يؤكد مراسلة اللجنة الأولمبية الدولية دفاعا عن إيمان خليف

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، اليوم الجمعة، عن مراسلة اللجنة الأولمبية الدولية بشأن التنمر الكبير التي تواجهه البطلة الجزائرية إيمان خليف.

وقال عبد الرحمان حماد في منشور له عبر منصة “إكس” و “تويتر” سابقا “أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا واضحا قويا وصارما لصالح بطلتنا ايمان خليف، لكن الهجمات تتواصل، الجزائر وراء بطلتنا ونحن نتخذ كل الاجراءات القانونية لحمياتها”.

كما أضاف وزير الشباب والرياضة “تم مراسة ioc مجددا اليوم، لن نسمح لأي كان المساس بشخصها أو الضغط عليها أو التلاعب بمشاعرها لغرض التأثير عليها”.

ولا زالت الهجمة الشرسة تتواصل صوب إبنة مدينة تيارت، أخرها منافستها ليوم الغد المجرية لوكا هاموري.