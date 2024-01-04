الوزير حماد يبدي دعمه الكامل للرباع وليد بيداني تحسبا للبطولة الإفريقية

أبدى وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، دعمه الكامل للرباع الجزائري وليد بداني، في التحديات المقبلة التي سيخوضها على غرار البطولة الإفريقية.

واستقبل الوزير حماد، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، البطل الرباع، وليد بيداني، الذي كان مرفوقا برئيس اتحادية رفع الأثقال، والمدير الفني.

وخلال هذا اللقاء، اطمان الوزير حماد، على ظروف التحيرات التي يجريها بيداني، تحسبا لمشاركته في البطولة الإفريقية المقررة بمصر.

ووعد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بتوفير كل الامكانيات الالزمة وتذليل الصعوبات، لتمكين البطل وليد بيداني، من تمثيل الجزائر أحسن تمثيل.