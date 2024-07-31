الوزير حماد يبدي دعم الجزائر للبطلة إيمان خليف

أبدى وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، اليوم الأربعاء، دعمه الكبير لبطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، عقب التصرفات الغير أخلاقية التي تعرضة لها مؤخرا.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة، رسالة الوزير حماد، لإيمان خليف، واليت قال فيها: “ايمان خليف ابنتنا، أختنا وبطلتنا.. إيمان خليف خط أحمر”.

كما أضاف: “أندد بشدة الهجمات التي تعرضت إليها من طرف جهات خارجية، هجمات تتنافى مع الأخلاق والقيم الاولمبية”.

وتابع وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد: “انطلقي يا إيمان فالجزائر حكومة وشعبا كلها خلفك”.