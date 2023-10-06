الوزير حماد يتدخل لفائدة أبطال الكاراتي الجزائري بتيزي وزو

اتخذ وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، قرارات حاسمة، لفائدة أبطال الكاراتي الجزائري، بولاية تيزي وزو.

وكشف الاتحاد الجزائري للكاراتي دو، عبر بيان له، تدخل الوزير حماد، أمس الخميس، باصدار أوامر فورية لفتح قاعة التدريب لنادي الكراتي فريحة ولاية تيزي وزو.

وجاء هذا القرارن بالنظر لغلق هذه القاعة في وجه النادي الذي يضم أبطال الجزائر، على غرار لويزة أبوريش، وسيليا ويكان.

وأبدت الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو، عن امتنانها لوزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، على تدخله السريع الذي أبدى من خلاله حسه العالي بالمسؤولية.

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