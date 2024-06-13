الوزير حماد يتفقد المركب الرياضي ببشار
بقلم فيصل زيان بوزيان
قام وزير الشباب والرياضة، عبدالرحمن حماد، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية قادته إلى المركب الرياضي ببشار.
وحسب بيان الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك”، فإن الوزير حماد، إلتقى مسؤولي هذا المركب، و عاين جميع المرافق الرياضية المتواجدة بهذا الصرح الرياضي.
وللإشارة، حل وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، أمس الأربعاء، رفقة وزيرة الثقافة و الفنون، صورية مولوجي، بمطار دغين بن علي لطفي بشار، في زيارة العمل و التفقد للمنشآت الرياضية و الشبانية بالولاية.
وكان في استقبالهم والي الولاية محمد السعيد بن قامون و رئيس المجلس الشعبي الولائي و كذا السلطات الامنية و العسكرية و المدنية، و نواب البرلمان بغرفتيه و المندوب المحلي لوسيط الجمهورية و كذا أعضاء المجلس الأعلى للشباب.
رابط دائم : https://nhar.tv/uRpaJ