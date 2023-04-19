الوزير حماد يجمد نشاط مسؤولي الجمباز والكونغ فو ووشو
بقلم كريم تيغرمت
قرر وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، تجميد نشاط عدة مسؤولين في الاتحاد الجزائري للجمباز، والكونغ فو.
وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا، أعلنت من خلاله قرار الوزير حماد، بتجميد نشاط 9 مسؤولين في الاتحاد الجزائري للجمباز.
كما تقرر وضع هيئة مديرة تكلف بالتسيير المؤقت لنشاط الاتحادية ، ومباشرة اجراءات تنظيم جمعية عامة انتخابية، لانتخاب رئيس جديد.
ومن جهة أخرى قرّر وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، توقيف مهام رئيس الاتحاد الجزائري للكونغ فو ووشو، بصفة مؤقتة.
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