الوزير حماد يستقبل أبطال الجزائر في المصارعة الحرة

استقبل وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، أبطال الجزائر في رياضة المصارعة الحرة، بالإضافة لرئيس الاتحادية، والمدير الفني الوطني.

واستغل الوزير حماد، هذه الفرصة، للاطلاع عن ظروف تحضير أبطال الجزائر، لمختلف المنافسات القارية، والدولية المؤهلة للألعاب الأولمبية 2024.

كما استمع وزير الشباب والرياضة، لانشغالات الرياضيين، والطاقم الفني، قبل أن يأمر الإدارة المركزية بمعالجة جميع انشغالاتهم.

من جهة أخرى، أمر وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بتوفير كل الامكانيات اللازمة للمصارعين الجزائريين وطاقمهم الفني.