الوزير حماد يستقبل أبطال الملاكمة والجهاز الفني للمنتخب الوطني

إستقبل وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، أمس الخميس، بمقر الوزارة أبطال الملاكمة والجهاز الفني للمنتخب الوطني.

ورحب الوزير حماد بالابطال مشيرا الى النتائج التي حققاها للتؤهل للالعاب الاولمبية باريس 2024.

وحسب بيان الوزارة، فإن الوزير حماد شدد على بناء علاقة قوية يسودها الاهتمام و احتضان اللاعبين المستوى العالي و دعمهم بجميع الإمكانيات المادية و الطواقم الفنية المتخصصة .

كما إستمع الوزير، لانشغالات الابطال و الطاقم الفني حول ظروف التحضير ، وشدد على تذليل كل العقبات و توفير كل الإمكانيات اللازمة للتحضير الجيد لتمثيل الجزائر و رفع الراية الوطنية عاليا.