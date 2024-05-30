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الرياضة

الوزير حماد يستقبل البطل الجزائري يونس عياشي

بقلم عزبز طالبي
الوزير حماد يستقبل البطل الجزائري يونس عياشي
حماد
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استقبل وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، اليوم الخميس، البطل الجزائري الشاب يونس عياشي نائب بطل العرب اختصاص الوثب العالي.

و قام وزير الشباب والرياضة حماد باستقبال الموهبة الجزائرية صاحب 18 سنة، لدفعه لتقديم مستيوت أكبر في قادم المناسبات، كما كان الوزير حماد برفقة المدرب حسين بوقندول و رئيس الإتحاد الجزائري لألعاب القوى ياسين لوعيل ورئيس النادي الرياضي RBS بجاية بطوش عبد القادر.

كما حث حماد، البطل الشاب على المثابرة في التدريبات، مؤكدا له أنه في خدمة الرياضة و المواهب و كل من يرفع الراية الوطنية.

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