الوزير حماد يستقبل البطل الجزائري يونس عياشي
بقلم عزبز طالبي
استقبل وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، اليوم الخميس، البطل الجزائري الشاب يونس عياشي نائب بطل العرب اختصاص الوثب العالي.
و قام وزير الشباب والرياضة حماد باستقبال الموهبة الجزائرية صاحب 18 سنة، لدفعه لتقديم مستيوت أكبر في قادم المناسبات، كما كان الوزير حماد برفقة المدرب حسين بوقندول و رئيس الإتحاد الجزائري لألعاب القوى ياسين لوعيل ورئيس النادي الرياضي RBS بجاية بطوش عبد القادر.
كما حث حماد، البطل الشاب على المثابرة في التدريبات، مؤكدا له أنه في خدمة الرياضة و المواهب و كل من يرفع الراية الوطنية.
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