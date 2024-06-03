الوزير حماد يستقبل المنتخب الوطني لكرة القدم مبتوري الأطراف

استقبل وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الإثنين، المنتخب الوطني لكرة القدم مبتوري الأطراف.

واستغل الوزير حماد، هذا اللقاء، لتهنأة العناصر الوطنية، والطاقم الفني، على احرازهم المركز الثالثفي كأس امم إفريقيا 2024 التي جرت بمصر. والمؤهلة لبطولة العالم.

كما عبر وزير الشباب والرياضة، عن فخره واعترازه بهذا المنتخب، وطاقمه الفني، لرفعهم الراية الوطنية.

وأمر الوزير عبد الرحمان حماد، اطارات الوزارة، بضرورة الاهتمام بهذا المنتخب، وتذليل كل العقبات التي تواجهه، لضمان تحضيرهم الجيد لبطولة العالم 2026، بهدف رفع الراية الوطنية عاليا.