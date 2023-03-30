الوزير حماد يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر

استقبل وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الخميس، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين.

وتطرق الوزير حماد، في لقائه مع السفيرة الأمريكية، واقع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف القضايا المتعلقة بالشباب والرياضة.

كما تباحث وزير الشباب والرياضة، سبل تعزيز التعاون المشترك، في ميدان التكوين، وتبادل الخبرات في تنظيم التظاهرات، وتسيير المنشآت، وعصرنة مؤسسات الشباب بما يخدم مصلحة البلدين.

كما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة مجموعة من صور اللقاء الذي جمع الوزير عبد الرحمان حماد، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إليزابيث مور أوبين.