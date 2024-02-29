الوزير حماد يستقبل عميد مسجد باريس الكبير استعدادا لاحتضان 2000 طفل

تشرف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، على استقبال عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيز مرفوا بالمدير العام محمد الوانوغي.

وجاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة باستقبال 2000 طفل من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ضمن حملة مراكز العطل و الترفيه.

كما جاءت هذه الزيارة في إطار التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ومسجد باريس الكبير حيث تناولت الأطراف مجمل النقاط المتعلقة بظروف استقبال أطراف الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ومراكز الإيواء.