الوزير حماد يشرف على أشغال اللقاء الوطني التقييمي لقطاع الشباب والرياضة

يشرف وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، يوم السبت المقبل، على أشغال اللقاء الوطني التقييمي لقطاعه.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، في بيان لها، عن اشراف الوزير حماد، على هذا اللقاء التقييمي.

كما أضاف ذات المصدر، بأن الوزير حماد، سيعقد اللقاء التقييمي، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد.

ومن المقرر أن يعقد هذا اللقاء التقييمي، يوم السبت المقبل، انطلاق من الثامنة صباحا، بقاعة المحاضرات التابعة لملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.