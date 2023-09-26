الوزير حماد يعرض مشروعا استعجاليا لمكافحة المنشطات

قدم وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد عرضا حول مشروع قانون. يتضمن الموافقة على أمر يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضة وتطويرها.

كما أفاد الوزير عبد الرحمان حماد بأن المشروع جاء استعجاليا تتطلبه ضرورة مطابقة بعض أحكام القانون مع التطورات الحاصلة في القواعد التي أقرتها الوكالة العالمة لمكافحة المنشطات إثر مصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية المتصلة بهذا الأمر في المجال الرياضي.

و شرح حماد التدابير المتعلقة بتنصيب الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات وإعادة بعث المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات.

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