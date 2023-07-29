الوزير حماد يعزي في وفاة مدير الشباب والرياضة لولاية البليدة

تقدم وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، اليوم السبت، بالتعازي في وفاة مدير الشباب والرياضة لولاية البليدة المغفور له بإذن الله، سعد زوڨاري.

وجاء في بيان وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية الفايسبوك:”ببالغ الحزن و الأسى، و بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، بلغنا خبر وفاة المغفور له بإذن الله ، سعد زوڨاري، مدير الشباب والرياضة لولاية البليدة”.

وأضاف البيان:”أمام هذا المصاب الجلل يتقدم وزير الشباب والرياضة، السيد عبد الرحمان حماد، بخالص التعازي و صادق المواساة إلى أسرة الفقيد راجيا من الله عز و جل أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر و حسن السلوان، و أن يتغمدّه برحمته الواسعة و يسكنه فسيح جناته.

وختم بيان الوزارة بعبارة:”إنا لله و إنا إليه راجعون”.

يجدر الإشارة، شغل الفقيد منصب مدير شباب و الرياضة لولاية البليدة منذ سبتمبر 2021.