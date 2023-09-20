الوزير حماد يعطي اشارة انطلاق الموسم الرياضي الجامعي الجديد

أشرف وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، على إطلاق اشارة انطلاق الموسم الرياضي الجامعي 2023-2024.

وحسب بيان وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية عبر “الفايسبوك، فقد جرى إطلاق اشارة انطلاق الموسم الرياضي الجامعي 2023-2024 بالمركب الرياضي لمعهد التربية البدنية و الرياضية.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 16 أفريل 2023 بإحياء أمجاد الرياضة الجامعية و إعادة بعثها على مستوى المؤسسات الجامعية .

كما استهل الوزير حماد كلمته بالترحيب بالحضور الكريم من اطارات و أساتذة و رؤساء النوادي و طلبة مركزا على وضع مخطط وطني يسمح بخلق بيئة تساعد في تعزيز العدالة و بناء روح الفريق.

و كذا تكوين نخبة رياضية جامعية تمثل الجزائر في المحافل الدولية و الاقليمية و القارية، وهذا عبر توحيد الجهود و تكاملها و الاستغلال المشترك لكل الهياكل المادية و البشرية التي يزخر بها قطاعي الشباب و الرياضة و التعليم العالي و البحث العلمي.

بالإضافة لهذا، قام الوزير في كلمته الافتتاحية، بدعوة جميع الفاعلين في الحركة الرياضية الجامعية بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

مبرزا في ذات السياق، دور الرياضة في تحقيق هذه الاخيرة كونها أحد العناصر التمكينية المهمة في تحقيق التنمية و السلام و تشجيع التسامح و الاحترام للبلوغ للأهداف المنشودة في مختلف المجالات.

وأبرز الوزير حماد في كلمته، على ضرورة مساهمة جميع الفاعلين في الحركة الرياضية الجامعية لتحقيق التنمية المستدامة مبرزا دور الرياضة في تحقيق ذات المسعى.

وفي الختام،هنأ وزير الشباب و الرياضة كافة الطالبات و الطلبة و الاسرة الجامعية بيومهم الرياضي العالمي متمنيا لهم موسما رياضيا جامعيا يسوده التنافس النزيه.