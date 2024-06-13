الوزير حماد يعلن عن إنشاء منصة رقمية خاصة برياضيي النخبة

كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الخميس، عن أنشاء منصة رقمية جديدة خاصة برياضيي النخبة، والمستوى العالي.

وحسب الصفحة الرسمية لوزار الشباب والرياضة، جاء الكشف عن هذه المنصة الرقمية، خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير حماد لولاية بشار.

كما أوضح ذات المصدر، بأن هذه المنصة، تسمح بمتابعة كل رياضي، ملفه الطبي، مساره، بالإضافة لتحضيراته.

وجاء هذا على هامس الزيارة التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، لمشاريع قطاعه بولاية بشار.