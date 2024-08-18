الوزير حماد يقيل المدير العام لمركب محمد بوضياف

قرر وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الأحد، عن إنهاء مهام المدير العام للمركب الأولمبي محمد بوضياف اسماعيل محمد السعيد.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية لها، على الفايسبوك، أن أسباب إقالة محمد السعيد كانت وراء التسيب والتهاون، وتقصير المعني في اداء مهامة.

إلى جانب ذلك، كشفت وزارة الشباب والرياضة عن تعيين ياسين قادة لتسيير شؤون المركب الأولمبي.

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