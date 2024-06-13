الوزير حماد يكشف عن مشروع الملعب الجديد ببشار

تحدث وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الخميس، عن مشروع الملعب الجديد ببشار، خلال زيارته التفقدية للولاية.

وأوضح الوزير حماد في هذا الخصوص، حسب (و.أ.ج)، بأنه سيتم قريبا انطلاق الأشغال لتجسيد مشروع الملعب الجديد لبشار.

ومن المقرر أن يتسع هذا الملعب الجديد لكرة القدم، والمقرر تجسيده في ولاية بشار، لـ25 ألف متفرج.

ويأتي هذا تجسيدا لما قرره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وقت سابق، بخصوص امجاز ملعبين لكرة القدم بولايتي بشار، وورقلة.