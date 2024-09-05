الوزير حماد يهنئ أبطال الجزائر في الألعاب البارالمبية
بقلم كريم تيغرمت
هنأ وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الخميس، الرياضيين الجزائريين المتوجين بميداليات، في الألعاب البارالمبية باريس 2024.
وكتب الوزير حماد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: “أبطال من ذهب في بارالمبياد باريس 2024”.
كما أضاف: “مبروك الميدالية الذهبية لصفية جلال، مع رقم برالمبي جديد لرمي الجلة، وميدالية ذهبية ثانية للمتألق اسكندر عثماني، في سباق 400 متر”.
وتابع وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد: “ألف مبروك لنسيمة صايفي، برونزية رمي الجلة”.
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