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الوطني

الوزير حماد يهنئ أبطال الجزائر في الألعاب البارالمبية

بقلم كريم تيغرمت
الوزير حماد يهنئ أبطال الجزائر في الألعاب البارالمبية
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هنأ وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الخميس، الرياضيين الجزائريين المتوجين بميداليات، في الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وكتب الوزير حماد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: “أبطال من ذهب في بارالمبياد باريس 2024”.

كما أضاف: “مبروك الميدالية الذهبية لصفية جلال، مع رقم برالمبي جديد لرمي الجلة، وميدالية ذهبية ثانية للمتألق اسكندر عثماني، في سباق 400 متر”.

وتابع وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد: “ألف مبروك لنسيمة صايفي، برونزية رمي الجلة”.

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