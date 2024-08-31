الوزير حماد يهنئ نسيمة صايفي بعد تتويجها بالذهب في بارالمبياد باريس

تقدم وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، بالتهاني للرياضية الجزائرية، نسيمة صايفي، بعد إهدائها الجزائر، أول ميدالية ذهبية، في الألعاب البراأولمبية باريس 2024.

وكتب الوزير حماد، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي، على منصة “إكس”، عقب إحراز، الرياضية، نسيمة صايفي، أول ميدالية ذهبية لصالح الجزائر، في هذا الحدث الرياضي العالمي، تخصص رمي القرص فئة “F37” بـ 35.55 متر، محطمة بذلك الرقم السابق الذي كان باسمها أيضا بـ 33.33 متر:”نسيمة صايفي تهدي الميدالية الذهبية الأولى للجزائر في الألعاب البرالمبية لباريس 2024 في منافسات رمي القرص برمية قدرها 35.55م و رقم برالمبي جديد”.

كما ثمن الوزير، حماد، هذا التتويج، والذي يعتبر ثالث ميدالية ذهبية لها بعد ذهبيتي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 + فضية في رمي الجلة 2016.

وفي الختام، شكر الوزير، عبد الرحمن حماد، البطلة الجزائرية، نسيمة صايفي بعبارة:”كم انت رائعة يا نسيمة الف مبروك”.