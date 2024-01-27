الوزير حماد يوجه رسالة للمنتخب الوطني لكرة اليد قبل نهائي البطولة الإفريقية

وجّه وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم السبت، رسالة دعم للمنتخب الوطني لكرة اليد، قبل خوضهم نهائي البطولة الإفريقية في مواجهة مصر.

ونقلت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الجزائرية، رسالة الوزير حماد، والتي قال فيها: “المنتخب الجزائري لكرة اليد، بطل افريقيا 7 مرات، ونائب بطل افريقيا 7 مرات”.

كما أضاف وزير الشباب والرياضة: “اليوم سيضيف منتخبنا الوطني الرقم ثمانية لمساره، كبطل، أو نائب بطل افريقيا”.

وتابع الوزير عبد الرحمان حماد: “مشكورون مسبقا على انجازكم الرائع، وحنكتكم على مدار المنافسة، كلنا معكم، كلنا وراءكم اليوم، حظ موفق يا أبطال وتحيا الجزائر”.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة اليد، يواجه اليوم السبت، نظيره المصري، في نهائي البطولة الإفريقية 2024، الجارية بمصر.

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