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الوزير خالدي يحقق حلم ملاكم هاوٍ

الرياضة
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الوزير خالدي يحقق حلم ملاكم هاوٍ
بقلم كريم.تيغرمت

لبّى وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي نداء أحد الملاكمين الهواة من مدينة معسكر، بتحقيق أمنيته في الانضمام لأحد النوادي.

وقام الشاب حبيب عتو، ملاكم هاو، من مدينة سيق بمعسكر، بنشر مقطع فيديو خاص بتدريباته، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والذي لفت انتباه الوزير خالدي.

وعلى ضوء ذلك، أسدى وزير الشباب والرياضة، تعليمات بالتواصل مع الشاب ومساعدته في تحقيق رغبته بالانضمام لأحد نوادي الملاكمة بوهران.

وتطبيقا لتعليمات الوزير سيد علي خالدي، وبالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضية لولايتي معسكر ووهران، تم تسجيل الملاكم حبيب عتو، في إحدى نوادي الملاكمة بعاصمة الغرب الجزائري.


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