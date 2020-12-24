الوزير خالدي يفتتح الموسم الجامعي الرياضي الجديد

افتتح وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي اليوم الخميس، بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها، الموسم الجامعي الرياضي الجديد 2020-2021.

وفي بداية كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أبدى الوزير خالدي ارتياحه، لإنهاء السنة الجامعية 2019-2020، رغم الظروف الصحية التي شهدتها البلاد.

وفيما يخص السنة الجامعية الجديدة، نوه الوزير بالخطوة النوعية التي تم الإقدام عليها، من خلال التكوين في شاهدتي الماستر، والدكتورا، موازاة مع التكوين في مستشار للرياضة.

كما كشف الوزير عن استحداث عدة فروع جديدة، في إطار تكوين قصير المدى، على غرار فرع المحضر البدني، والمسير الرياضي.

وأضاف خالدي، أنه يتم التحضير لإجراء مسابقات الإلتحاق بالتكوين المتخصص، بمختلف رتبه، من خلال تخصيص 400 منصب بيداغوجي متخصص، لفائدة مناطق الظل، الهضاب العليا، والجنوب الكبير.

وبشر وزير الشباب والرياضة، الرياضيين الحاملين لمستوى 9 أساسي، بأن الوزارة ستعلن عن تدابير استثنائية تسمح لهم الإلتحاق بتكوين مربي الأنشطة البدنية والرياضية.

وختم وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، كلمته متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلبة، الأساتذة، والطاقم الإداري، في السنة الجامعية الجديدة 2020-2021.