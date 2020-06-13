الوزير خالدي ينعي حيماني في ذكرى وفاته

نعى وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، الدولي الجزائري السابق، نبيل حيماني، بمناسبة ذكرى وفاته التي تتزامن مع تاريخ الـ12 جوان.

وكتب الوزير خالدي، عبر صفحته الرسمية على “فايس بوك”: “في مثل هذا اليوم، رحل عنا وعن ذويه ومحبيه، لاعب كرة القدم نبيل حيماني، في عز شبابه، وفي أوج عطائه الرياضي”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “كان مثالا يقتدى به في الطيبة والأخلاق، نال حب واحترام الجمهور في كل ربوع الوطن”.

وتابع: “تألق في فرق شبيبة القبائل، وفاق سطيف، شباب قسنطينة، نصر حسين داي، وأولمبي العناصر أين انطلق مساره الكروي، كما كان له شرف اللعب تحتح ألان المنتخب الوطني”.

وختم الوزير سيد علي خالدي: “بانتمائه إلى كل هذه الأندية العريقة والأصيلة، يعتبر المرحوم نبيل حيماني، رمزا للأخوة الرياضية والشبانية في كل ربوع الوطن، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه”.