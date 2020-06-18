الوزير خالدي ينعي وفاة الملاكم الشاب كريم خواص

عبّر وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، عن خالص تعازيه القلبية، لعائلة خواص، إثر وفاة الإبن، الملاكم الجزائري الشاب كريم خواص.

وإثر هذا المصاب الجلل، كتب الوزير خالدي، عبر صفحته الرسمية على “فايس بوك”: “تلقيت ببالغ الحزن والأسى، وفاة الملاكم الجزائري كريم خواص، في زهرة العمر”.

وأضاف: “على إثر هذا المصاب الجلل، الذي لا مرد لقضاء الله فيه، أتقدم إلى عائلة الفقيد، بالتعازي الخالصة، متضرعا إلى المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.