الوزير زعلان يلعب “البالون” مع إتحاد تبسة

خطف وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، الأضواء في ولاية تبسة، عندما ارتدى قميص نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

حيث التقى الوزير زعلان بوالي ولاية تبسة أمس الجمعة، وخاض مباراة في كرة القدم، جمعت موظفي وإطارات الولاية، أمس الجمعة.

حيث تجمعه علاقة صداقة بهم، بحكم الزمالة على اعتبار انه كان أمينا عاما في الولاية سابقا.

ويظهر جليا من خلال ارتداء زعلان لقميص “باريس سان جرمان”، الذي خطف الأنظار الصيف الماضي بضم نايمار.