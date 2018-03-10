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الوزير زعلان يلعب “البالون” مع إتحاد تبسة

الرياضة
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الوزير زعلان يلعب “البالون” مع إتحاد تبسة الوزير زعلان رفقة والي ولاية تبسة
بقلم سميرة.ل

خطف وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، الأضواء في ولاية تبسة، عندما ارتدى قميص نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

حيث التقى الوزير زعلان بوالي ولاية تبسة أمس الجمعة،  وخاض مباراة في كرة القدم، جمعت موظفي وإطارات الولاية، أمس الجمعة.

حيث تجمعه علاقة صداقة بهم، بحكم الزمالة على اعتبار انه كان أمينا عاما في الولاية سابقا.

ويظهر جليا من خلال ارتداء زعلان لقميص “باريس سان جرمان”، الذي خطف الأنظار الصيف الماضي بضم نايمار.

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التعليقات (1)

  • Aissa himeur

    انه قميص لفريق الاتحاد الرياضي لمدينة تبسة وليس كما يقول كاتب المقال وعليه التاكد من القميص جيدا وشكرا.

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