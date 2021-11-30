الوزير سبقاق في زيارة عمل و تفقد إلى وهران

شرع وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران.

ورافق سبقاق عدد من المسؤولين المحلّيين و الولائيين على رأسهم والي ولاية وهران السيد سعيد سعيود.

كما إستهل السيد الوزير برنامج الزيارة بمعاينة وتفقد المعهد الوطني لتطوير إطارات الشباب والرياضة. بعين الترك.

هذا وقد كانت زيارة المعهد مناسبة للإطلاع على جميع المرافق التابعة له.

يحدث هذا، في إطار المتابعة الميدانية للمنشأت والهياكل الرياضية المعنية بإحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وفي تصريح مقتضب له. طالب الوزير سبقاق المسؤولين عن المركبات المختلفة في الولاية بضرورة تسريع المهام وتسليم المنشأت بحكم أن المدينة أصبحت قطبا للرياضة.

كما طالب بضرورة تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم في إنجاح الألعاب المقبلة.

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نشرت اللجنة الدولية لألعاب البحر الابيض المتوسط بيان شديد اللهجة للمكلّفين بتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران. وكان الإجتماع بأثينا اليونانية بحضور كل الاعضاء.

كما قال البيان، أن المسؤولين لم يستطيعوا الإتصال برئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية سليم إيلاس لضعف الإنترنت في الجزائر. إلى جانب ذلك طالبوا بضرورة لقاء المسؤولين عن أعلى هرم في السطة من أجل التباحث على إيجاد الحلول.

كما أعرب رئيس لجنة التنسيق لألعاب البحر المتوسط هو الأخر عن قلقه الشديد من التأخر في تقدم الأشغال.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية تيزانو إحترامه الشديد للشعب الجزائري وجهوده. لكنه طالب في الوقت نفسه بضرورة التسريع في الإنجازات في البيان الذي نشر أمس.