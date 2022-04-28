الوزير سبقاق يعزي في وفاة محمد عزوز

قدّم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق تعازيه الخالصة في وفاة المعفور له بإذن الله محمد عزوز اللاعب السابق لنادي مولودية الجزائر.

كما قال عبد الرزاق سبقاق عبر الصفحة الرسمية للوزارة على الفايسبوك “بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره. تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله محمد عزوز اللاعب السابق لنادي مولودية الجزائر”.

كما أضاف “أمام هذا المصاب الجلل و بمزيد من الأسى و الحزن. يتقدّم وزير الشباب والرياضة، السيد عبد الرزاق سبقاق، بخالص التعازي. وصادق المواساة. إلى عائلة المرحوم. وكافة أسرة كرة القدم راجيا من الله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن السلوان.

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