الوزير سبقاق يقيل إيلاس من مديرية تنظيم ألعاب البحر المتوسط

قرّر وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق إحداث ثورة حقيقية في بيت لجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسط بإقالة المسؤول عنها سليم إيلاس.

على إثر التأخر في تسليم المركبات و تجهيز عدد من المنشآت بمدينة وهران التي ستحتضن ألعاب البحر المتوسط.

كما سيبقى منصب مدير الألعاب شاغرا وسيتم الاكتفاء بمنصب الأمين العام المحافظ الذي يشغله الوزير الأسبق عزيز درواز.

طالع أيضا:

وأسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات صارمة بخصوص ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران صيف 2022.

كما جاءت تعليمات تبون لوزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق على هامش اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم.

في حين قرر رئيس الجمهورية تكليف وزير الشباب والرياضة بالمتابعة والمعاينة الميدانية، أسبوعيا، للوقوف على وتيرة تقدم الأشغال. بالتنسيق مع السيد والي ولاية وهران، وموافاة الوزير الأول وزير المالية بتقارير دقيقة وبكل شفافية. وتقديم عرض حال شهري على مجلس الوزراء.

كما أصر تبون على الإنشاء الفوري لهيئة تتولى متابعة التحضيرات، يشارك فيها شخصيات ذات كفاءات عالية وخبرة. في تسيير التظاهرات الرياضية الدولية وتوزيع المسؤوليات والتنسيق المستمر، مع السلطات المحلية وكل الفاعلين.

هذا إضافة إلى إطلاق استشارة دولية لاختيار متعاملين في مجال العتاد الرياضي والحرص على توفير كل الإمكانات للرياضيين الجزائريين، لتحضيرهم وتحسين مستواهم قصد تصدر المراتب الأولى في حصد الميداليات، تشريفا لألوان العلم الوطني.