الوزير سبقاق ينعي وفاة الصحفي شويعل عدلان

عبّر وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، اليوم الخميس، عن تعازيه القلبية، إثر وفاة الصحفي شويعل عدلان.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، تعازي الوزير سبقاق، لعائلة الفقيد، والأسرة الإعلامية والرياضية.

كما أبدى وزير الشباب والرياضة، تضامنه الكبير وصادق مواساته لكل عائلة المرحوم، راجيا المولى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة

يذكر أن الزميل الصحفي الرياضي شويعل عدلان، انتقل إلى رحمة الله اليوم الخميس.

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