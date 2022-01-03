الوزير سبقاق ينعي وفاة كمال لموي

وجّه وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، تعازيه القلبية للأسرة الرياضية، وعائلة لموي، إثر تلقيه نبأ وفاة الناخب الوطني السابق كمال لموي.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عبارات التعزية التي وجهها الوزير سبقاق، إثر هذا المصاب الجلل.

كما عبر وزير الشباب والرياضة، عن عن صادق مواساته لعائلة المرحوم، والأسرة الرياضية، بالخصوص أسرة كرة القدم.

يذكر أن الفقيد كمال لموي، انتقل إلى رحمة الله، اليوم الإثنين، بعد تعرضه للاصابة بفيروس كورونا.