الوزير سبقاق ينعي وفاة لوصيف حماني

وجّه وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، تعازيه القلبية، للأسرة الرياضية، إثر وفاة أسطورة الملاكمة الجزائرية لوصيف حماني.

ونشر وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على “تيوتر”، تعزية الوزير سبقاق، لعائلة الفقيد والأسرة الرياضية.

كما اعتبر الوزير عبد الرزاق سبقاق، أن رحيل لوصيف حماني، يعد فاجعة أليمة، راجيا من الولى أن يتغمده برحمته الواسعة.

يذكر أن لوصيف حماني، يعتبر أسطورة الملاكمة الجزائرية، بالنظر لانجازاته الكبير محليا، قاريا، ودوليا.