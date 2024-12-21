الوزير شايب يستقبل ممثلي شباب الجالية الوطنية بالخارج

إستقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم السبت. أعضاء المجلس الأعلى للشباب الممثلين للجالية الجزائرية بالخارج.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أن اللقاء تناول نقاشاً معمقاً حول انشغالات وتطلعات الفئة الشبابية من الجالية الوطنية بالخارج.

أكد شايب خلال هذا اللقاء عزمه على العمل بالتعاون مع جميع الفاعلين من ممثلي الجالية. بهدف إيجاد أنجع الحلول للاستجابة لمطالبهم. وشدد على أهمية فئة الشباب التي تحظى بأولوية خاصة ضمن توجهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأشار إلى الدور المحوري للمجلس الأعلى للشباب الذي تأسس كخطوة لتعزيز المشاركة الفعالة للشباب في الديناميكية الجديدة التي تعرفها البلاد. مشيداً بمشاركة ممثلي الجالية الجزائرية بالخارج في هذا المجلس كمساهمين أساسيين في تعزيز مكانته ضمن المشهد المؤسساتي.

كما أثنى شايب على النشاطات المكثفة للمجلس الأعلى للشباب، مؤكدا على دوره الفعّال في مختلف المجالات. مشيراً إلى أن اللقاء يندرج ضمن منهجية عمل تشاركية تهدف إلى الإصغاء لانشغالات شباب الجالية والتنسيق المستمر معهم لتحقيق تطلعاتهم.

واختتم اللقاء بتأكيد حرص الدولة على تعزيز التشاور مع مختلف الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالشباب.

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