الوزير شايب يشارك في افتتاح ملتقى الأطباء من داخل وخارج الوطن بالوادي

شارك اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد. في مراسم افتتاح الملتقى الذي جمع نخبة من الكفاءات الطبية الجزائرية داخل الوطن وخارجه في ولاية الوادي. بحضور الوالي بهلول العربي.

ويندرج هذا النشاط في إطار إحياء اليوم العالمي للصحة المصادف لـ5 أفريل من كل سنة. حيث تنقل بهذه المناسبة مجموعة من الأطباء الجزائريين المقيمين بالخارج للمشاركة في لقاء بادرت بتنظيمه قنصلية الجزائر بنيس. والذي عرف كذلك مشاركة نوعية للكفاءات والطواقم الطبية المختلفة الناشطة بولاية الوادي.

وأشار كاتب الدولة ٳلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق تفعيل مخرجات الاجتماع الافتراضي الذي جمعه. بمعية وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، يوم 27 أكتوبر 2025، مع ثلة من الطواقم الطبية بديار المهجر. ويأتي هذا اللقاء كتجسيد ملموس لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية ٳلى تعزيز اشراك الكفاءات الوطنية بالخارج في مسارات التنمية الوطنية. بما فيها قطاع الصحة الذي توليه الدولة الجزائرية إهتماما بالغا ترجم من خلال الجهود الجبارة المبذولة لتطوير المنظومة الصحية الوطنية والتي انعكست إيجابا على تموقع الجزائر كبلد رائد جهويا وقاريا في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية.

ودعا كاتب الدولة الكفاءات الطبية المشاركة إلى ضرورة الانتقال نحو تواصل دائم وفعال من خلال الانخراط في مشاريع ملموسة، انسجاما مع السياسة الوطنية المنتهجة في مجال الصحة. كما أكد أن تنظيم هذا الملتقى، في سياق إحياء اليوم العالمي للصحة، لا يعد مجرد مناسبة رمزية، بل يمثل تجسيدا فعليا للانتقال من منطق التواصل الظرفي إلى منطق التفاعل الدائم القائم على التكامل والعمل المشترك. حيث يشكل هذا النشاط أرضية عملية لتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين داخل الوطن وخارجه ويساهم في تثمين الكفاءات الطبية الوطنية بالخارج وبحث السبل الكفيلة بإدماجها في الديناميكية الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع الصحة وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لفائدة المواطن في مختلف ربوع الوطن.