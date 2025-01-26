الوزير شايب يلتقي أبناء الجالية بميلانو ويستمع لانشغالاتهم

إلتقى كاتب الدولة، لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب. مع بنات وأبناء جاليتنا المقيمين بمقاطعات شمال إيطاليا التابعة للقنصلية العامة للجزائر بميلانو.

اللقاء الأخوي جاء في إطار مواصلة الزيارة التي يقوم بها إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة، وجرى في جو تفاعلي وودي. حيث شكل فرصة للإطلاع على أوضاع جاليتنا بهذه المنطقة. والاستماع إلى أرائهم والإصغاء إلى انشغالاتهم والإجابة على تساؤلاتهم المختلفة.

وكما كان هذا اللقاء الذي جرى في العاصمة الاقتصادية الإيطالية، مناسبة لاستعراض مختلف التدابير التحفيزية المقدمة لتشجيع إشراك الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في الحركية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا. كما سمحت أيضا بالتنويه بالديناميكية التي تشهدها الحركة الجمعوية الجزائرية بهذا البلد، والتي تعتبر تجربة حيوية في مجال تنظيم وهيكلة الجالية.

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