الوزير شرفة يدشن عدة مرافق خلال زيارته الى ولاية  الأغواط

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، خلال زيارته لولاية الأغواط على تدشين مقر المديرية الجهوية للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والري بعاصمة الولاية.

والذي يضم 24 مكتبا وقاعتين للاجتماعات وغرفة للتحاضر المرئي عن بعد, علما أن المديرية الجهوية تغطي خمس ولايات (الأغواط والجلفة والبيض وغرداية و المنيعة), حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري .

كما دشن الوزير شرفة ملحقتين محليتين للتشغيل بكل من بلديتي عين ماضي (70 كم شمال عاصمة الولاية) وقلتة سيدي سعد (140 كلم شمال غرب الولاية).

ويندرج إنجاز هذين المرفقين العمومين في إطار تقريب مصالح قطاع التشغيل من طالبي العمل على مستوى الجماعات المحلية و التي ستقوم أيضا بإحصاء مستحقي منحة البطالة, كما أشير إليه.

وتفقد الوزير ملحقة المركز الوطني للشخصنة والنجدة لإنتاج بطاقات الشفاء وعاين المركز الجهوي للتصوير الطبي,

واكد وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي يوسف شرفة أن طالبي العمل المتغيبون عن التكوين سيتم اقصاؤهم من منحة البطالة نهائيا .

كما ان طالب العمل الذي يقدم له عرضان اثنين للعمل سواء في القطاع العمومي او الخاص و يرفض كليهما يسحب اسمه آليا من المستفيدين من منحة البطالة.

و أوضح كذلك ان 40 الف شخص تم تسوية وضعيتهم و ادماجهم ضمن قطاع التربية و بقي فقط 5017 من المفترض أن تسوى وضعياتهم قبل نهاية السنة الجارية.

وقال ان الزيادة في منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية تم صبها في حسابات المعنيين يوم أمس 28 جانفي 2023.

كما ذكر انه سيتم صب الزيادة المتعلقة بمنحة التقاعد قبل شهر رمضآن المعظم .