الوزير صادي يستقبل أبطال الجزائر للتايكواندو بعد تألقهم في البطولة الإفريقية

استقبل وزير الرياضة، وليد صادي، مساء اليوم الاثنين بمقر الوزارة، بعثة المنتخب الوطني للتايكواندو في فئتي الشباب والأواسط، إناثًا وذكورًا.

تكريمًا لهم بعد النتائج المميزة التي حققوها في البطولة الإفريقية التي احتضنتها نيجيريا في الفترة من 20 إلى 24 أوت.

وجاء هذا الاستقبال في أجواء احتفالية، بحضور إطارات الوزارة، ورئيس الاتحادية الجزائرية للتايكواندو.

وعبّر الوزير عن فخره واعتزازه بما قدمه هؤلاء الأبطال الذين شرّفوا الراية الوطنية في محفل قاري هام.

حصيلة المنتخب الوطني جاءت كالتالي:

ميدالية ذهبية: أحرزها البطل تومي عبد الرحمان.

ميداليتان فضيتان.

ثلاث ميداليات برونزية.

وأكد الوزير، في كلمته، التزام الوزارة بمرافقة هذه النخبة الواعدة، والعمل على توفير أفضل ظروف التحضير تحسبًا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

إلى جانب تعزيز سياسة دعم المواهب الشابة، وتوسيع قاعدة ممارسة رياضة التايكواندو عبر كل ولايات الوطن.