الوزير صادي يستقبل البطلة الأولمبية كيليا نمور

استقبل وزير الرياضة وليد صادي، اليوم الاثنين، البطلة الأولمبية كيليا نمور، مرفوقة بمدربتها نادية ماسي، ورئيسة الاتحادية الجزائرية للجمباز ذهبية عياد، إلى جانب المدرب الوطني سعد الدين حميسي.

وكشفت وزارة الرياضة، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن اللقاء كان فرصة ثمينة للإشادة بالمسيرة الرياضية المتميزة للبطلة الجزائرية التي استطاعت بفضل عزيمتها وانضباطها، تشريف الراية الوطنية في المحافل الدولية.

ومن جانبه، أكد الوزير صادي على أهمية المحافظة على المستوى الرفيع في الأداء، مع استمراره في دعم المواهب الرياضية الوطنية.

وأسدى تعليمات لمصالح الإدارة المركزية بتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية اللازمة لضمان مرافقة ممتازة للبطلة الجزائرية.

كما جدد حرصه الثابت على مرافقة النخب الرياضية الوطنية وتهيئة الظروف المثلى لتمكين الرياضيين من التألق.