صادي يستقبل البطل الجزائري في الفورمولا سامي ليو روبنسون

استقبل وزير الرياضية، وليد صادي، اليوم الاثنين، البطل الجزائري في الفورمولا 4، سامي ليو روبنسون.

ورافق البطل سامي ليو روبنسون، والدُه، بحضور ممثل عن الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية.

وحسب بيانٍ لوزارة الرياضة، أبدى الوزير صادي، خلال هذا اللقاء، فخره بمسيرة سامي ليو روبنسون، الذي سبق له التتويج ببطولة العالم في رياضة الكارتينغ، ورفع الراية الوطنية عاليا.

كما أكد وزير الرياضة، وقوفه إلى جانب البطل الجزائري، ودعمه بالمرافقة اللازمة، لمواصلة تألقه وتحقيق مزيد من الإنجازات.

من جهة أخرى، استمع الوزير صادي، للرؤية الرياضية وطموحات سامي ليو روبنسون، تحسبا للموسم الرياضي الجديد.

وفي الختام، شدد وزير الرياضية، وليد صادي، على تهيئة كل الظروف المثلى لسامي ليو روبنسون، من أجل مساعدته على بلوغ أعلى فئة في رياضة السيارات. وهي بطولة الفورمولا1 التي تمثل قمة التحدي والنجاح في عالم سباقات السيارات.