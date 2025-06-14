الوزير صادي يشرف على إطلاق مشاريع رياضية وتدشين مرافق جديدة بجيجل

يواصل وزير الشباب والرياضة، وليد صادي، زيارته الميدانية إلى ولاية جيجل، والتي تندرج ضمن البرنامج الوطني لمتابعة وتقييم مشاريع القطاع.

في إطار حرص الدولة على النهوض بالبنية التحتية الرياضية وتوفير الظروف المناسبة لممارسة النشاطات الرياضية على مستوى القاعدة.

إطلاق مشروع قاعة رياضية بسيدي عبد العزيز

في أولى محطات اليوم الثاني من الزيارة، فقد أوضح بيان الوزارة، اليوم السبت، أن الوزير صادي، أشرف رفقة والي الولاية والوفد المرافق، على إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز قاعة متخصصة في الرياضات ببلدية سيدي عبد العزيز.

ويُمثل هذا المشروع خطوة جديدة نحو تجسيد التزام الدولة بتوفير مرافق رياضية حديثة ومؤهلة. تستجيب لمتطلبات الممارسة وفق المعايير الوطنية والدولية.

وفي تصريح له بالمناسبة، شدد الوزير صادي على ضرورة احترام معايير الجودة في الإنجاز، والالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية. مؤكدًا أن احترام الآجال الزمنية عنصر أساسي لضمان تسليم المشروع في موعده. وتحقيق الأثر الإيجابي المنتظر على الحركة الرياضية المحلية.

وضع الملعب البلدي ببني حبيبي حيز الخدمة

وفي ثاني محطة من الزيارة، توجه الوفد إلى بلدية الجمعة بني حبيبي. حيث أشرف الوزير على وضع الملعب البلدي حيز الخدمة، بعد انتهاء أشغال تهيئته وتجهيزه. في خطوة تعكس مواصلة جهود الوزارة في تأهيل الملاعب الجوارية وتحسين ظروف الممارسة الرياضية على مستوى البلديات.

هذا الإنجاز يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لترقية الرياضة القاعدية، من خلال توفير فضاءات مناسبة لتحفيز الشباب على الانخراط في الأنشطة الرياضية وتعزيز الروح التنافسية والانضباط. بما ينسجم مع التوجه العام نحو بناء جيل رياضي قادر على تمثيل الجزائر في مختلف المحافل.

تجسيد رياضة محلية متطورة ومرافق عصرية

زيارة الوزير صادي لولاية جيجل تشكل محطة جديدة في مسار الإصلاح والتطوير الرياضي، وتعكس إرادة الدولة في توفير بيئة ملائمة لممارسة الرياضة. وضمان توزيع عادل للبنية التحتية بين المناطق، خاصة في البلديات ذات الطابع الريفي وشبه الحضري.