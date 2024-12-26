الوزير صادي يوضح كيفية وشروط منح الاعانات للاتحاديات الرياضية ومراقبتها

أوضح وزير الرياضة، وليد صادي، اليوم الخميس، في المجلس الشعبي الوطني، كيفية وشروط منح الاعانات للاتحادية الرياضية الوطنية ومراقبتها.

وفي رده على سؤال، أحد النواب، أوضح الوزير صادي، في هذا الخصوص: “القرار الوزاري المؤرخ في 10 ديسمير 2006، يحدد كيفية، وشروط منح الاعانات للاتحادية الرياضية الوطنية، ومراقبتها”.

كما أضاف وزير الرياضة: “يخضع تنفيذ البرنامج لرقابة الهيكل المختص على مستوى الادارة المركزية”.

وأردف: “قصد ضمان رقابة نوعية، تم اعتماد في الهيكل التنظيمي لوزارة الرياضية، مديرية فرعية قائمة بذاتها، للتكقل بمتابعة المواهب الرياضية الشابة، وتجسيد البرامج المسطرة من الاتحاديات الرياضية الوطنية”.

وأضاف: “بالنسبة لأجهزة الدعم لأنشطة البدنية والرياضية، نصت المادة 110 من القانون رقم 13/05، باعتبار اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية، جهاز من أجهزة الدعم، وتم تكريس ذلك بموجب المرسوم التنفيذي 16/02 المؤرخ في 13 جانفي 2016”.

وتابع وزير الرياضة وليد صادي: “بالنسبة لهياكل دعم الأنشطة الرياضية، والبدنية، نصت المادة 117 من القانون 13/05 على اسناد مهام تكوين المواهب الرياضية الشابة، للمؤسسات تحت الوصاية، منها الثانوية الرياضية، والتي يستفيد متمدرسيها من امتيازات تمكنهم من مواصلة تكوينهم في معاهد تابعة للقطاع”.