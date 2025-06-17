الوزير صادي يُعزي في وفاة والدة مدير الشباب والرياضة لولاية سيدي بلعباس

قدّم وزير والرياضة، وليد صادي، اليوم الثلاثاء، تعازيه الخالصة إلى مدير الشباب والرياضة لولاية سيدي بلعباس، بدر الدين غربي، إثر وفاة والدته.

وأعرب الوزير، في بيان رسمي صادر عن الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، عن بالغ تأثره بهذا المصاب الأليم. موجّهًا أصدق عبارات التعزية وأسمى مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيدة، باسمه الشخصي وباسم كافة إطارات وموظفي ومنتسبي قطاع الرياضة عبر الوطن.

وجاء في نص رسالة التعزية: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدّم بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى السيد بدر الدين غربي وعائلته الكريمة. راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، ويسكنها فسيح جناته. ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان”.

وتأتي رسالة العزاء في إطار تقاليد وزارة الشباب والرياضة في مشاركة كوادرها وممثليها المحليين مختلف الظروف والمحن. تجسيدًا لقيم التضامن والتلاحم داخل القطاع. وتأكيدًا على دعم القيادة المركزية لكل أفراد الأسرة الرياضية خاصة في الأوقات الصعبة.