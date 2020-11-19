الوزير ضيافات نسيم يستقبل سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر

استقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، ضيافات نسيم، اليوم الخميس، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر، لي أون يون.

وحسب بيان الوزارة، فقد استعرض الجانبان واقع علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وكوريا في المجال الاقتصادي و تطرقا إلى سبلالتعاون ووسائل تعزيزها.

وعرض الوزير خلال هذا اللقاء الاستراتيجية الجديدة المنتهجة في قطاع المؤسسات المصغرة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مبرزا في ذات الوقت الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لمجال الاقتصاد الشباني وهو في قلب الإصلاحات الجديدة التي يقترحها الوزير،

و خلق روابط التعاون بين الجزائر وكوريا في هذا المجال من أجل السماح للمؤسسات المصغرة الجزائرية للاستفادة من خبرة نظيرتها الكورية.



ومن جهته، اكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية على أن الجزائر هي شريك اقتصادي واستراتيجي بالنسبة لديه وهو ما يشجعهم على الدفع بالعلاقات الثنائية أكثر في مجال المؤسسات المصغرة، حيث عبر عن انفتاحه بخلق برنامج تعاون في المجالات التي تطرق إليها الوزير.