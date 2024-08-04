الوزير عبد الرحمان حماد يهنئ البطلة كيليا نمور

هنأ وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد البطلة الجزائرية كيليا نمور بعد إهداءها الجزائر ميدالية ذهبية.

وقال وزير الشباب و الرياضة في منشور له على منصة “إكس” اليوم الأحد “أول ميدالية أولمبية في تاريخ الجمباز الجزائري العربي و الإفريقي، اداء رائع و متميز و بفضل عزيمتك و جهدك رفرف علم الجزائر عاليا، في سماء باريس”.

كما أضاف وزير الشباب والرياضة “كم أنت رائعة يا كيليا، الجزائر كلها فخور بك، الف شكر لطاقمك وعائلتك و كل من رافقك في مشوارك نحو الذهب الأولمبي”.

وتلقت كيليا نمور إشادة كبيرة من قبل المسؤولين وعدد من الرياضيين حتى نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم.