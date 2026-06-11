الوزير والي الجزائر يتفقد مختلف المشاريع

قام الوزير والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، بزيارة ميدانية لمشروع إنجاز منتزه الاستقلال. الذي يربط مقام الشهيد بمنتزه الصابلات، مرورا بفيلا عبد اللطيف، متحف الفنون الجميلة. مغارة سارفونتاس وحديقة التجارب الحامة،

ويتضمن المشروع إنجاز شرفات مطلة على خليج الجزائر، تم الانتهاء من إنجازها. إلى جانب إدراج مسالك وممرات للراجلين وفئة ذوي الهمم، وصولا إلى حديقة التجارب “الحامة”. ومنها نحو منتزه “الصابلات” عبر ممر علوي يعرف تقدما ملحوظا في أشغال إنجازه.

وخلال الزيارة، عاين الوزير والي العاصمة، جودة الأشغال المنجزة بمختلف أجزاء المشروع، كما تفقد المرافق والتجهيزات الجاري إنجازها. على غرار شبكات الإنارة العمومية وعمليات التهيئة والتزهير على طول المسار. بالإضافة إلى وضع حجر الرصف على مستوى الطريق بمحاذاة مدخل حديقة “الحامة”. حيث أكد على ضرورة التقيد بالمعايير التقنية المعتمدة. وتسريع وتيرة الإنجاز قصد استلام المشروع ووضعه حيز الخدمة في أقرب الآجال.

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