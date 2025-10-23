الوزير والي العاصمة يسدي تعليمات بخصوص محطات النقل الحضري

ترأس الوزير والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، إجتماعا للمجلس التنفيذي. حيث خصص جدول أعماله للعديد من المواضيع. أين تم تقديم عرض حول محطات النقل الحضري المسيرة من قبل مؤسسة.

ومن جهته، أسدى الوزير والي العاصمة تعليمات تقضي بضرورة تحسين الخدمات المقدمة. سيما من خلال ضمان الصيانة الدورية و المستمرة. تسخير اعوان الحراسة، ونظافة المحيط بما يرقى لمستوى تطلعات المواطنين.

وفيما يخص وضعية مناطق النشاطات المصغرة، أكد الوزير على اتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق مناطق جديدة. بما يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتشجيع المبادرات الفردية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور