الوزير والي العاصمة يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة

شارك الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الاستعراض نصف المرحلي لتنفيذ البرنامج الحضري الجديد، والمنظم بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الجزائر على مواكبة المستجدات الدولية المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة. وتثمين التجربة الجزائرية في مجال التسيير الحضري وتهيئة المدن، لا سيما ما تعلق بالمشاريع الكبرى الخاصة بتطوير وعصرنة العاصمة.

وعرف هذا الاجتماع حضورًا رفيع المستوى بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء والهيئات الأممية والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا التحضر والتنمية المستدامة. حيث خصّص لتقييم الحصيلة العالمية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة تمهيدًا للمرحلة المقبلة من العمل الأممي في هذا المجال.