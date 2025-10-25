الوزير والي العاصمة يشارك في حملة التشجير

شارك الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، في أكبر حملة تشجير بالجزائر والتي انطلقت اليوم السبت عبر كافة ولايات الوطن بهدف غرس مليون شجرة خلال يوم واحد.

وكانت مشاركة الوزير الوالي رفقة وفد وزاري هام في هذه الحملة الواسعة بمنطقة “مقطع خيرة”، حيث تهدف إلى تعزيز الغطاء الغابي. والوقاية من انجراف التربة والتصحّر، حيث سيتمّ مراعاة خصوصيات كل منطقة لضمان توافق الأنواع النباتية المختارة. مع الظروف المناخية والمحلية لكل ولاية.

كما قامت المديرية العامة للغابات بتحضير مليون شتلة تتناسب مع طبيعة كل منطقة، من بينها 130,000 شجرة مثمرة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور