الوزير والي العاصمة يشدّد على ضمان السير الحسن لامتحاني “البيام”و”الباك”

ترأس أمس الأربعاء، الوزير والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي، خصص جدول أعماله لمتابعة عدد من النقاط الهامة.

واستهل الإجتماع بمناقشة حصيلة عرائض المواطنين خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، ومدى تنفيذ التعليمات المسداة من طرف الوزير خلال الاجتماعات السابقة. حيث تلقت مصالح الولاية 1045 عريضة، تم التكفل بـ 1030 منها، أي ما يعادل نسبة 98٪. حيث أكدت المندوب المحلي لوسيط الجمهورية أن النتائج المسجلة إيجابية وتشهد تحسنا ملحوظا، لاسيما ما يتعلق بآجال معالجة العرائض. مع تسجيل بعض النقائص على مستوى بعض المجالس الشعبية البلدية. كما أسدى الوزير تعليمات صارمة بضرورة تداركها ومعالجتها في أقرب الآجال.

وفي إطار مواصلة دراسة مخططات شغل الأراضي لمختلف بلديات الولاية، والتي تم الشروع فيها خلال اجتماعات سابقة، تم تقديم دراسات ومقترحات لمشاريع تنموية تمس مختلف القطاعات بكل من بلديات الكاليتوس، السويدانية، وادي قريش وبولوغين. حيث أكد الوزير على ضرورة التقيد بأحكام كل من مخطط شغل الأراضي (POS)، ومخطط التهيئة والتعمير (PDAU). مشددا على أهمية الخروج بمقترحات عملية تضمن توفير الظروف الملائمة للمواطنين على المدى المتوسط والبعيد.

كما تم خلال الاجتماع متابعة سير الترتيبات الخاصة بامتحاني شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، لاسيما ماتعلق بمخطط النقل. إجراءات الربط بشبكات الهاتف والإنترنت، وعمليات التهيئة الداخلية والخارجية لمراكز الامتحان. حيث تم التأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السير الحسن لهذه الإمتحانات.

